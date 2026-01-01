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Air Jordan geweven damestop met lange mouwen - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Geweven damestop met lange mouwen

30% korting
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Zakelijk aan de voorkant. Jordan aan de achterkant. De lichte keperstof geeft deze zwierige top met knoopsluiting een zacht gevoel en een subtiele pasvorm. De verlaagde schouders, langere mouwen en een oversized pasvorm geven een moderne draai aan een klassieke design.


  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey
  • Stijl: HJ0020-045

Air Jordan

30% korting

Zakelijk aan de voorkant. Jordan aan de achterkant. De lichte keperstof geeft deze zwierige top met knoopsluiting een zacht gevoel en een subtiele pasvorm. De verlaagde schouders, langere mouwen en een oversized pasvorm geven een moderne draai aan een klassieke design.

Productgegevens

  • 100% lyocell
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey
  • Stijl: HJ0020-045

Maat en pasvorm

    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Air Jordan geweven damestop met lange mouwen

    Air Jordan

    30% korting

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