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Air Jordan 85 T-shirt voor heren - Old Royal

Air Jordan 85

T-shirt voor heren

€ 34,99
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Dit klassieke T-shirt is gemaakt van comfortabel katoen. Het voelt zacht aan en is ideaal voor elke dag.


  • Weergegeven kleur: Old Royal
  • Stijl: IF3910-417

Air Jordan 85

€ 34,99

Dit klassieke T-shirt is gemaakt van comfortabel katoen. Het voelt zacht aan en is ideaal voor elke dag.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Old Royal
  • Stijl: IF3910-417

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.3 sterren

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85 T-shirt voor heren

Air Jordan 85

€ 34,99

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