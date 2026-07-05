 
afbeelding 1 van 4
Air Jordan 85 T-shirt met graphic voor heren - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

T-shirt met graphic voor heren

€ 39,99
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
Selecteer maatMaatwijzer

Vertegenwoordig de GOAT met dit gedurfde T-shirt met print, gemaakt van comfortabel katoen voor dagelijks gebruik dat lang mee gaat.


  • Weergegeven kleur: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stijl: II5387-741

Air Jordan 85

€ 39,99

Vertegenwoordig de GOAT met dit gedurfde T-shirt met print, gemaakt van comfortabel katoen voor dagelijks gebruik dat lang mee gaat.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stijl: II5387-741

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

5 sterren

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85 T-shirt met graphic voor heren

Air Jordan 85

€ 39,99

Maak de look af