Air Jordan 85 T-shirt met graphic voor heren

Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Vertegenwoordig de GOAT met dit gedurfde T-shirt met print, gemaakt van comfortabel katoen voor dagelijks gebruik dat lang mee gaat.
Air Jordan 85
Vertegenwoordig de GOAT met dit gedurfde T-shirt met print, gemaakt van comfortabel katoen voor dagelijks gebruik dat lang mee gaat.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Go Brazil!
Brazil
[This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Great shirt
Maureen
[This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 85