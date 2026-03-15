Air Jordan 6 Retro Low damesschoenen

Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28
They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
35 jaar later ziet de AJ6 er nog steeds net zo goed uit als toen MJ zijn eerste ring won. om de viering te beginnen, presenteren we een low-top blackout versie die alleen voor de vrouwen in de kamer is. Het geheel is gemaakt van hoogwaardig leer en textiel. En je weet dat die iconische details er zijn, van de overlays tot de zichtbare Air tot het veterslot.
Air Jordan 6 Retro Low
35 jaar later ziet de AJ6 er nog steeds net zo goed uit als toen MJ zijn eerste ring won. om de viering te beginnen, presenteren we een low-top blackout versie die alleen voor de vrouwen in de kamer is. Het geheel is gemaakt van hoogwaardig leer en textiel. En je weet dat die iconische details er zijn, van de overlays tot de zichtbare Air tot het veterslot.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28
They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Glow in the Dark
Simbac963616937
I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality
Retro low top 6’s
CiTi
I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.
Air Jordan 6 Retro Low
Kitty Ca$h kiest voor stijl waar ze op kan rekenen, van opnamedagen in de studio tot nachtelijke optredens. Dat is precies waar de Day to Night capsulecollectie voor is ontworpen, zodat je elk item op verschillende manieren kunt combineren.
De Air Jordan 6 Low 'Glow' trekt niet alleen de aandacht, maar steelt gelijk de show. De glow-in-the-dark buitenzool en het bovenwerk van harig leer geven het design extra flair voor een next-level look.
Chunky buitenzool. Voetbed van dempend foam. Onmiskenbare stijl. Deze editie van de Air Jordan 1 Mule in nappaleer wordt steeds zachter naarmate je hem vaker draagt. Het strakke bovenwerk in Summit White is eindeloos veelzijdig en de glimmende details maken de look helemaal af.
24/7, 365.dagen per jaar. Wees altijd op je best in items die de spijker op de kop slaan. Switch moeiteloos van look met opvallende items zoals een omkeerbaar bomberjack van imitatiebont en asymmetrische tanktops.