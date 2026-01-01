Air Jordan 4 RM
Kinderschoenen
Als je de hele dag speelt, heb je schoenen nodig die je bij kunnen houden. Deze zijn gemaakt voor kids die van hot naar her gaan. Met deze schoenen heb je het beste van de AJ4 mét comfort en stevigheid. Max Air dempt elke stap. Daarnaast zijn delen van het bovenwerk samengevoegd tot een sterke, flexibele kooi die de schoen omsluit voor meer stevigheid tijdens je spel, elke dag weer.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stijl: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Als je de hele dag speelt, heb je schoenen nodig die je bij kunnen houden. Deze zijn gemaakt voor kids die van hot naar her gaan. Met deze schoenen heb je het beste van de AJ4 mét comfort en stevigheid. Max Air dempt elke stap. Daarnaast zijn delen van het bovenwerk samengevoegd tot een sterke, flexibele kooi die de schoen omsluit voor meer stevigheid tijdens je spel, elke dag weer.
Pluspunten
- Het echte en synthetische leer in het bovenwerk zorgen voor stevigheid en structuur.
- De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
- De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.
Productgegevens
- Klassieke veters
- Nike Air logo op de hak
- Jumpman op tong en zool
- Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stijl: IM6033-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 4 RM