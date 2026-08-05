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Air Jordan 4 Retro kinderschoenen - Zwart/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Kinderschoenen

€ 159,99
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Wat is er beter dan een nieuw paar AJ4's? Niet veel, als je het ons vraagt. Het fluweelzachte nubuckleer en het soepele leer houden ze premium.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stijl: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

€ 159,99

Wat is er beter dan een nieuw paar AJ4's? Niet veel, als je het ons vraagt. Het fluweelzachte nubuckleer en het soepele leer houden ze premium.

Pluspunten

  • Het echte en synthetische leer worden gecombineerd met underlays met rasters van mesh voor textuur, diepte en een opvallende stijl.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De zwevende veterpanden bij de enkel worden over je voet getrokken wanneer je de veters strikt voor een omsloten gevoel.
  • De rubberen buitenzool met visgraatpatroon zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stijl: II1271-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 4 Retro kinderschoenen

Air Jordan 4 Retro

€ 159,99

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