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Air Jordan 4 Retro 'Comic' herenschoenen - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro 'Comic'

Herenschoenen

€ 209,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Net als je favoriete superhelden uit stripboeken staat de AJ4 nog steeds als een huis. Deze versie is geïnspireerd op de stripboekcultuur en geeft het iconische design een update vol actie. Zie het als een alternatieve cover voor een belangrijk nummer: levendige meerkleurige en University Red accenten vallen op tegen het bovenwerk van hoogwaardig leer in Off White. De zichtbare Nike Air demping verzacht elke stap van je avontuur als hoofdpersoon. En dat Nike Air logo op de hak? Dat is nog nooit eerder gedaan. Deze bladzijde houdt het verhaal gaande met wendingen om elke hoek.


  • Weergegeven kleur: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Stijl: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro 'Comic'

€ 209,99

Net als je favoriete superhelden uit stripboeken staat de AJ4 nog steeds als een huis. Deze versie is geïnspireerd op de stripboekcultuur en geeft het iconische design een update vol actie. Zie het als een alternatieve cover voor een belangrijk nummer: levendige meerkleurige en University Red accenten vallen op tegen het bovenwerk van hoogwaardig leer in Off White. De zichtbare Nike Air demping verzacht elke stap van je avontuur als hoofdpersoon. En dat Nike Air logo op de hak? Dat is nog nooit eerder gedaan. Deze bladzijde houdt het verhaal gaande met wendingen om elke hoek.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.

Productgegevens

  • Bovenwerk van leer en synthetisch leer
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Stijl: JA1135-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (13)

5 sterren

  • Heiko238865596

    Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

  • AReal22

    Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉

Air Jordan 4 Retro 'Comic' herenschoenen

Air Jordan 4 Retro 'Comic'

€ 209,99

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