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Air Jordan 3 Retro Kinderschoenen - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Kinderschoenen

€ 149,99
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De AJ3 was een mijlpaal in de Jordan legacy en de eerste schoen van MJ met de iconische olifantenprint. Geef je sneakercollectie een klassieker, vernieuwd met frisse kleuren voor een moderne look.


  • Weergegeven kleur: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stijl: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

€ 149,99

De AJ3 was een mijlpaal in de Jordan legacy en de eerste schoen van MJ met de iconische olifantenprint. Geef je sneakercollectie een klassieker, vernieuwd met frisse kleuren voor een moderne look.

Pluspunten

  • De comfortabele kraag voelt zacht aan rond de enkel.
  • Flexibele middenzool van foam zorgt voor meer dan genoeg ondersteuning.
  • De effen rubberen buitenzool zorgt voor grip waar dat nodig is.
  • De olifantenprint geeft het hoogwaardige leer een opvallend accent.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stijl: II0599-600

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (4)

5 sterren

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro Kinderschoenen

Air Jordan 3 Retro

€ 149,99

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