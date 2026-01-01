Air Jordan 11 'Quai 54'
Herenschoenen
In 2003 werkte Jordan samen met een van de beroemdste straatbasketbaltoernooien ter wereld: Quai 54 in Parijs. Elk seizoen wordt een nieuwe sportswearlijn ontwikkeld die de uitstraling van streetball combineert met de legendarische status van Jordan Brand. Deze versie van de AJ11 zet die traditie voort en heeft een speciaal spatbord met de iconische olifantenprint en mesh vlakken, evenals een nieuw knit patroon op het bovenwerk.
- Weergegeven kleur: Gunsmoke/Meerkleurig
- Stijl: IR2368-001
Air Jordan 11 'Quai 54'
In 2003 werkte Jordan samen met een van de beroemdste straatbasketbaltoernooien ter wereld: Quai 54 in Parijs. Elk seizoen wordt een nieuwe sportswearlijn ontwikkeld die de uitstraling van streetball combineert met de legendarische status van Jordan Brand. Deze versie van de AJ11 zet die traditie voort en heeft een speciaal spatbord met de iconische olifantenprint en mesh vlakken, evenals een nieuw knit patroon op het bovenwerk.
Pluspunten
- De Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- De voorgevormde mudguard omsluit de hele schoen voor stevigheid en een moderne eigenzinnigheid.
- De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.
Productgegevens
- Leren bovenwerk
- Middenzool van foam
- Lage kraag
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Gunsmoke/Meerkleurig
- Stijl: IR2368-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 11 'Quai 54'