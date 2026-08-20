Air Jordan 11 CMFT Low
Herenschoen
Uitverkocht:
Deze kleur is momenteel niet beschikbaar
Met de Air Jordan 11 CMFT Low bereik je nieuwe hoogten terwijl je heerlijk comfortabel blijft.De zachte leren neuskap, mudguard en veterlussen zijn duidelijk geïnspireerd op de originele AJ11.Zacht, soepel Cushlon foam en Zoom Air demping zorgen ervoor dat elke stap comfortabel is.
- Weergegeven kleur: Cool Grey/Medium Grey/Wit
- Stijl: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
ZOMERLUXE.
Met de Air Jordan 11 CMFT Low bereik je nieuwe hoogten terwijl je heerlijk comfortabel blijft.De zachte leren neuskap, mudguard en veterlussen zijn duidelijk geïnspireerd op de originele AJ11.Zacht, soepel Cushlon foam en Zoom Air demping zorgen ervoor dat elke stap comfortabel is.
Licht, zacht en veerkrachtig
Cushlon foam is zacht en soepel bij iedere stap.Zoom Air demping zorgt voor een licht gevoel en responsiviteit.
Premium leer
De neus is gehuld in zacht leer dat via de middenvoet doorloopt naar de buitenkant van de schoen.De perforaties zorgen voor ventilatie.
Blijft goed zitten
Het materiaal omhult de bovenkant van de voet en zorgt voor een stevige, aansluitende pasvorm.
Meer pluspunten
- De kraag van foam uit één stuk zorgt voor stevigheid, comfort en demping rond de hak en enkel.
- Rubberen delen op de buitenzool bieden grip en stevigheid op slijtgevoelige plekken.
- Dankzij de veterlussen kun je snel je veters strikken.
Productgegevens
- Weergegeven kleur: Cool Grey/Medium Grey/Wit
- Stijl: CW0784-001
Maat en pasvorm
- Valt groot; we raden je aan een volledige maat kleiner te bestellen
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 11 CMFT Low