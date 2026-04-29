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Air Jordan 1 Retro High OG kinderschoenen - Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Kinderschoenen

€ 139,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De iconische Air Jordan 1 is vertrouwd maar altijd anders en is nu vernieuwd voor de moderne sneakerfan. Deze Retro High OG versie gaat er helemaal voor met premium leer, comfortabele demping en klassieke designdetails.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stijl: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

€ 139,99

De iconische Air Jordan 1 is vertrouwd maar altijd anders en is nu vernieuwd voor de moderne sneakerfan. Deze Retro High OG versie gaat er helemaal voor met premium leer, comfortabele demping en klassieke designdetails.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Hoge kraag
  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stijl: II9927-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (4)

4.8 sterren

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG kinderschoenen

Air Jordan 1 Retro High OG

€ 139,99

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