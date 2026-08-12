Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club herenschoenen

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Als je wilde vliegen als MJ, moest je lid worden van de club. De Air Jordan Flight Club. Deze AJ1 brengt een eerbetoon aan de historie en de nostalgie van het populaire lidmaatschapsprogramma uit de jaren 80 en 90. Het zwarte geweven bovenwerk is afgewerkt met witte en University Red accenten met reflecterende details en ademt de klassieke Jumpman look. Met alle iconische elementen is dit de ultieme fanclub flex.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Als je wilde vliegen als MJ, moest je lid worden van de club. De Air Jordan Flight Club. Deze AJ1 brengt een eerbetoon aan de historie en de nostalgie van het populaire lidmaatschapsprogramma uit de jaren 80 en 90. Het zwarte geweven bovenwerk is afgewerkt met witte en University Red accenten met reflecterende details en ademt de klassieke Jumpman look. Met alle iconische elementen is dit de ultieme fanclub flex.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club