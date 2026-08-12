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Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club herenschoenen - Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Herenschoenen

€ 179,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Als je wilde vliegen als MJ, moest je lid worden van de club. De Air Jordan Flight Club. Deze AJ1 brengt een eerbetoon aan de historie en de nostalgie van het populaire lidmaatschapsprogramma uit de jaren 80 en 90. Het zwarte geweven bovenwerk is afgewerkt met witte en University Red accenten met reflecterende details en ademt de klassieke Jumpman look. Met alle iconische elementen is dit de ultieme fanclub flex.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stijl: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

€ 179,99

Als je wilde vliegen als MJ, moest je lid worden van de club. De Air Jordan Flight Club. Deze AJ1 brengt een eerbetoon aan de historie en de nostalgie van het populaire lidmaatschapsprogramma uit de jaren 80 en 90. Het zwarte geweven bovenwerk is afgewerkt met witte en University Red accenten met reflecterende details en ademt de klassieke Jumpman look. Met alle iconische elementen is dit de ultieme fanclub flex.

Pluspunten

  • Premium constructie zorgt voor comfort en een iconische uitstraling.
  • Ingekapselde Nike Air-Sole unit in de hak zorgt voor zachte demping.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stijl: II9811-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (17)

4.8 sterren

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club herenschoenen

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

€ 179,99

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