Air Jordan 1 Mid SE
Kinderschoenen
Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met frisse details. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.
- Weergegeven kleur: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stijl: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met frisse details. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.
Pluspunten
- Het gladde volnerfleer is stevig.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stijl: IO2063-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE