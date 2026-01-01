Air Jordan 1 Mid SE
Kinderschoenen
De AJ1 stelt nooit teleur en is altijd stijlvol. Premium leer aan de bovenkant zorgt ervoor dat deze sneakers lang meegaan. Nike Air units onder de voet zorgen voor klassieke demping, zodat elke stap die je zet comfortabel aanvoelt. Dus waar ga jij ze dragen?
- Weergegeven kleur: Zwart/Opti Yellow/Silver
- Stijl: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
De AJ1 stelt nooit teleur en is altijd stijlvol. Premium leer aan de bovenkant zorgt ervoor dat deze sneakers lang meegaan. Nike Air units onder de voet zorgen voor klassieke demping, zodat elke stap die je zet comfortabel aanvoelt. Dus waar ga jij ze dragen?
Pluspunten
- Echt en synthetisch leer in het bovenwerk zorgen voor stevigheid en structuur.
- De ingekapselde Nike Air unit absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- Het rubber in de buitenzool zorgt voor langdurige grip.
Productgegevens
- Klassieke veters
- Wings logo op de kraag
- Jumpman op de tong
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Opti Yellow/Silver
- Stijl: IV6811-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE