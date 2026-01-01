Air Jordan 1 Mid SE
Kinderschoenen
Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.
- Weergegeven kleur: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stijl: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.
Voordelen
- Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Halfhoge kraag
- Weergegeven kleur: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stijl: II1258-400
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE