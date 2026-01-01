Air Jordan 1 Mid SE
Kinderschoenen
De AJ1 is altijd stijlvol. Stevige materialen en frisse kleuren vernieuwen een icoon om de oldskool Jordan magie levend te houden. Nike Air demping zorgt voor het comfort dat je nodig hebt om te rennen, springen en spelen.
- Weergegeven kleur: Sweet Beet/Off Noir/Wit/Desert Pink
- Stijl: IO2066-600
Air Jordan 1 Mid SE
De AJ1 is altijd stijlvol. Stevige materialen en frisse kleuren vernieuwen een icoon om de oldskool Jordan magie levend te houden. Nike Air demping zorgt voor het comfort dat je nodig hebt om te rennen, springen en spelen.
Pluspunten
- Het echte en synthetische leer zorgt voor stevigheid en structuur.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- Middenzool van zacht foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
- De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Klassieke veters
- Jumpman label op de tong
- Wings logo op de kraag
- Weergegeven kleur: Sweet Beet/Off Noir/Wit/Desert Pink
- Stijl: IO2066-600
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE