Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.
Air Jordan 1 Mid SE
De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE