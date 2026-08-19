 
afbeelding 1 van 8
Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Herenschoenen

€ 149,99
Selecteer maatMaatwijzer

De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.


  • Weergegeven kleur: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stijl: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

€ 149,99

De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.

Pluspunten

  • Bovenwerk van premium leer en textiel zorgt voor stevigheid, comfort en ondersteuning.
  • Air-Sole unit in de hak zorgt voor de kenmerkende demping.
  • Rubberen buitenzool biedt grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stijl: IO2050-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

€ 149,99

Maak de look af