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Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen - Zwart/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Herenschoenen

€ 149,99
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Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze, frisse materialen en reflecterende designdetails.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Opti Yellow/Silver
  • Stijl: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

€ 149,99

Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze, frisse materialen en reflecterende designdetails.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Reflecterend geweven materiaal op de zijvlakken zorgt voor meer zichtbaarheid.
  • Het volnerfleer op de voorvoet zorgt voor premium stevigheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Opti Yellow/Silver
  • Stijl: IO2052-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

€ 149,99

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