Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze, frisse materialen en reflecterende designdetails.
Air Jordan 1 Mid SE
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze, frisse materialen en reflecterende designdetails.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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5 sterren
Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE