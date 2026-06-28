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Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen - True Red/Wit/Court Purple/Zwart

Air Jordan 1 Mid SE

Herenschoenen

30% korting
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Basketbalgrootheid zit in het DNA van de Air Jordan 1. Deze mid-top editie is een eerbetoon aan het eerste kampioenschap van MJ, met een gedurfde botsing van kleuren voor zowel Chicago als Los Angeles, samen met geborsteld leer.


  • Weergegeven kleur: True Red/Wit/Court Purple/Zwart
  • Stijl: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Basketbalgrootheid zit in het DNA van de Air Jordan 1. Deze mid-top editie is een eerbetoon aan het eerste kampioenschap van MJ, met een gedurfde botsing van kleuren voor zowel Chicago als Los Angeles, samen met geborsteld leer.

Voordelen

  • Het bovenwerk van leer zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Wings logo op de kraag
  • Jumpman op de tong
  • Weergegeven kleur: True Red/Wit/Court Purple/Zwart
  • Stijl: IQ9383-611

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (6)

5 sterren

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

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