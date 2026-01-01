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Air Jordan 1 Mid SE
Herenschoenen
€ 149,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Tough Red
- Stijl: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
€ 149,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
Pluspunten
- Het bovenwerk van echt leer en textiel zorgt voor een ondersteunend gevoel.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Halfhoge kraag
- Wings logo op de kraag
- Jumpman op de tong
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Tough Red
- Stijl: IX3527-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE
€ 149,99