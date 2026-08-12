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Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen - Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Herenschoenen

30% korting
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Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stijl: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van echt leer en textiel zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Foam middenzool en Nike Air demping voor comfort en een licht gevoel.
  • Rubberen buitenzool met draaivlak voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stijl: II3789-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Air Jordan 1 Mid SE herenschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

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