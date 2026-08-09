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Air Jordan 1 Mid SE Edge damesschoenen - Pale Ivory/Zwart/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Damesschoenen

€ 149,99
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Scoor in stijl met deze AJ1 Mid's met kleurblokken. De heldere accenten vallen op, jouw look zal niemand ontgaan. Zacht leer kan gemakkelijk worden ingedragen en de klassieke Nike Air demping zorgt voor een verhoogd gevoel.


  • Weergegeven kleur: Pale Ivory/Zwart/Muslin/Racer Pink
  • Stijl: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

€ 149,99

Scoor in stijl met deze AJ1 Mid's met kleurblokken. De heldere accenten vallen op, jouw look zal niemand ontgaan. Zacht leer kan gemakkelijk worden ingedragen en de klassieke Nike Air demping zorgt voor een verhoogd gevoel.

Voordelen

  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Wings logo op de kraag
  • Jumpman op de tong
  • Weergegeven kleur: Pale Ivory/Zwart/Muslin/Racer Pink
  • Stijl: IB7007-107

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (18)

4.3 sterren

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Air Jordan 1 Mid SE Edge damesschoenen

Air Jordan 1 Mid SE Edge

€ 149,99

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