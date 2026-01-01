Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
Deze Air Jordan 1 Mid SE geeft een iconische look een sportieve stijl en premium comfort. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.
- Weergegeven kleur: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stijl: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Deze Air Jordan 1 Mid SE geeft een iconische look een sportieve stijl en premium comfort. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.
Pluspunten
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- De perforaties bij de tenen zorgen voor extra ventilatie.
Productgegevens
- Bovenwerk van leer en textiel
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Halfhoge kraag
- Weergegeven kleur: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stijl: IR2011-247
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE