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Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Damesschoenen

30% korting
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Deze Air Jordan 1 Mid SE geeft een iconische look een sportieve stijl en premium comfort. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.


  • Weergegeven kleur: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stijl: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Deze Air Jordan 1 Mid SE geeft een iconische look een sportieve stijl en premium comfort. De Air-Sole unit zorgt voor demping op de hardhouten ondergrond, terwijl de gewatteerde kraag voor ondersteuning zorgt.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De perforaties bij de tenen zorgen voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • Bovenwerk van leer en textiel
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Halfhoge kraag
  • Weergegeven kleur: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stijl: IR2011-247

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen

    Air Jordan 1 Mid SE

    30% korting

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