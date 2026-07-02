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Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Damesschoenen

30% korting

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Klassiek design, comfortabele details. Deze AJ1 behoudt de iconische look waar je van houdt met zachte gebreide materialen en een schattig gehaakt detail in speelse pasteltinten.


  • Weergegeven kleur: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stijl: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Klassiek design, comfortabele details. Deze AJ1 behoudt de iconische look waar je van houdt met zachte gebreide materialen en een schattig gehaakt detail in speelse pasteltinten.

Voordelen

  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Halfhoge kraag
  • Weergegeven kleur: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stijl: II0570-302

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

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