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Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
€ 149,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
- Weergegeven kleur: Wit/Desert Berry
- Stijl: IO0669-100
Air Jordan 1 Mid SE
€ 149,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
Pluspunten
- Bovenwerk van leer, synthetisch leer en textiel voor ondersteuning.
- Foam middenzool en Nike Air demping voor comfort en een licht gevoel.
- Rubberen buitenzool met draaivlak voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Wit/Desert Berry
- Stijl: IO0669-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE
€ 149,99