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Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen - Wit/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Damesschoenen

30% korting
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De schoen waar het allemaal mee begon, krijgt wat extra schittering in deze prachtige versie van de AJ1. Het iconische halfhoge design straalt met een oogverblindend, chroomachtig bovenwerk dat in het oog springt en de aandacht trekt.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stijl: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

De schoen waar het allemaal mee begon, krijgt wat extra schittering in deze prachtige versie van de AJ1. Het iconische halfhoge design straalt met een oogverblindend, chroomachtig bovenwerk dat in het oog springt en de aandacht trekt.

Productgegevens

  • Wings logo op de hak
  • Middenzool van foam
  • Rubber zorgt voor grip
  • Jumpman Air logo op de tong
  • Weergegeven kleur: Wit/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stijl: FN5031-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (38)

4.8 sterren

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

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