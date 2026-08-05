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Air Jordan 1 Mid Kinderschoenen - Pink Gaze/Wit/Zwart

Air Jordan 1 Mid

Kinderschoenen

30% korting
Pink Gaze/Wit/Zwart
Zwart/Aura/Squadron Blue/Zwart
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Zwart
Obsidian/Wit/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Wit
University Blue/Wit/Sail/Midnight Navy
Zwart/Wit/University Red
Pink Foam/China Rose/Wit/Pink Foam
Zwart/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Zwart/Summit White
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Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.


  • Weergegeven kleur: Pink Gaze/Wit/Zwart
  • Stijl: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30% korting

Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.

Pluspunten

  • Premium constructie zorgt voor comfort en een iconische uitstraling.
  • Ingekapselde Air-Sole unit in de hak zorgt voor zachte demping.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Constructie met kuipzool
  • Gewatteerde kraag
  • Weergegeven kleur: Pink Gaze/Wit/Zwart
  • Stijl: DQ8423-602

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (763)

4.8 sterren

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 1 Mid Kinderschoenen

Air Jordan 1 Mid

30% korting

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