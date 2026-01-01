Air Jordan 1 Mid
Kinderschoenen
De AJ1 stelt nooit teleur en is altijd stijlvol. Premium leer aan de bovenkant zorgt ervoor dat deze sneakers lang meegaan. Nike Air units onder de voet zorgen voor klassieke demping, zodat elke stap die je zet comfortabel aanvoelt. Dus waar ga jij ze dragen?
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
De AJ1 stelt nooit teleur en is altijd stijlvol. Premium leer aan de bovenkant zorgt ervoor dat deze sneakers lang meegaan. Nike Air units onder de voet zorgen voor klassieke demping, zodat elke stap die je zet comfortabel aanvoelt. Dus waar ga jij ze dragen?
Pluspunten
- Het bovenwerk van echt leer en textiel zorgt voor een ondersteunend gevoel.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Halfhoge kraag
- Wings logo op de kraag
- Jumpman op de tong
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IX3526-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Air Jordan 1 Mid.
Air Jordan 1 Mid