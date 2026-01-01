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Air Jordan 1 Mid
Herenschoenen
€ 139,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
- Weergegeven kleur: Zwart/Cool Grey/Light Armory Blue/Zwart
- Stijl: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
€ 139,99
Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.
Productgegevens
- Leren bovenwerk
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Halfhoge kraag
- Weergegeven kleur: Zwart/Cool Grey/Light Armory Blue/Zwart
- Stijl: IU7672-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid
€ 139,99