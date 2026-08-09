 
afbeelding 1 van 8
Goede beoordeling
Air Jordan 1 Mid Herenschoenen - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Herenschoenen

30% korting
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Zwart
Zwart/Aura/Wit/Squadron Blue
University Blue/Wit/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Zwart/Wit
Zwart/Wit/University Red
True Blue/Varsity Red/Zwart/Summit White
Zwart/Gorge Green/Summit White
Zwart/Palomino/University Red/Phantom
Selecteer maatMaatwijzer

Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.


  • Weergegeven kleur: Summit White/Vintage Lichen
  • Stijl: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30% korting

Deze mid-top editie is geïnspireerd op de originele AJ1 en heeft de iconische look waar je zo van houdt, maar onderscheidt zich door kleuren naar keuze en fris leer.

Pluspunten

  • Bovenwerk van leer, synthetisch leer en textiel voor ondersteuning.
  • Foam middenzool en Nike Air demping voor comfort en een licht gevoel.
  • Rubberen buitenzool met draaivlak voor duurzaamheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Summit White/Vintage Lichen
  • Stijl: DQ8426-107

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1479)

4.8 sterren

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

  • AJ 1 mid Uni blue/midnight blue/white

    Justin660ea057bd5f425fa4df058221062dba

    Air unit in heel noticeable. Forefoot comfort similar to Blazer 77's & Blazer SB. Good ankle padding and thick tongue. Love the colours, really grown on me, very summer like. Happy days

Air Jordan 1 Mid Herenschoenen

Air Jordan 1 Mid

30% korting

Maak de look af

Item 3 of 3