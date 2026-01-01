Air Jordan 1 Mid
Damesschoenen
De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. Ingekapselde lucht in de hakkussens zorgt voor demping op het basketveld en de gevoerde schoenrand biedt prettige ondersteuning. Gespikkelde veters voegen wat flair toe voor de finishing touch.
- Weergegeven kleur: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stijl: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. Ingekapselde lucht in de hakkussens zorgt voor demping op het basketveld en de gevoerde schoenrand biedt prettige ondersteuning. Gespikkelde veters voegen wat flair toe voor de finishing touch.
Voordelen
- Bovenwerk van leer, synthetisch leer en textiel voor ondersteuning.
- Foam middenzool en Nike Air demping voor comfort en een licht gevoel.
- Rubberen buitenzool met draaivlak voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Weergegeven kleur: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stijl: IQ0306-133
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid