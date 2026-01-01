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Air Jordan 1 Mid Damesschoenen - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Damesschoenen

30% korting
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De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. Ingekapselde lucht in de hakkussens zorgt voor demping op het basketveld en de gevoerde schoenrand biedt prettige ondersteuning. Gespikkelde veters voegen wat flair toe voor de finishing touch.


  • Weergegeven kleur: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stijl: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

30% korting

De Air Jordan 1 Mid biedt een sportieve stijl en premium comfort voor een iconische look. Ingekapselde lucht in de hakkussens zorgt voor demping op het basketveld en de gevoerde schoenrand biedt prettige ondersteuning. Gespikkelde veters voegen wat flair toe voor de finishing touch.

Voordelen

  • Bovenwerk van leer, synthetisch leer en textiel voor ondersteuning.
  • Foam middenzool en Nike Air demping voor comfort en een licht gevoel.
  • Rubberen buitenzool met draaivlak voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stijl: IQ0306-133

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Air Jordan 1 Mid Damesschoenen

    Air Jordan 1 Mid

    30% korting

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