Air Jordan 1 Low SE Quai 54 herenschoenen

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Deze uitvoering van de AJ1 Low gaat terug naar de basis van Quai 54: streetball, Parijs en Jordan. De schoen haalt inspiratie uit het origineel dat in 1985 debuteerde en biedt langdurig comfort met premium materialen en een Air unit in de hak. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Deze uitvoering van de AJ1 Low gaat terug naar de basis van Quai 54: streetball, Parijs en Jordan. De schoen haalt inspiratie uit het origineel dat in 1985 debuteerde en biedt langdurig comfort met premium materialen en een Air unit in de hak. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3 sterren
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54