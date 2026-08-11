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Air Jordan 1 Low SE Quai 54 herenschoenen - Wit/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Herenschoenen

€ 139,99
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Deze uitvoering van de AJ1 Low gaat terug naar de basis van Quai 54: streetball, Parijs en Jordan. De schoen haalt inspiratie uit het origineel dat in 1985 debuteerde en biedt langdurig comfort met premium materialen en een Air unit in de hak. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Wit/Key Lime/Action Grape
  • Stijl: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

€ 139,99

Deze uitvoering van de AJ1 Low gaat terug naar de basis van Quai 54: streetball, Parijs en Jordan. De schoen haalt inspiratie uit het origineel dat in 1985 debuteerde en biedt langdurig comfort met premium materialen en een Air unit in de hak. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Lichte, ingekapselde Air-Sole unit voor demping.
  • Leer in het bovenwerk biedt stevigheid en een premium look.
  • Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.
  • Perforaties op de neus zorgen voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: Wit/Key Lime/Action Grape
  • Stijl: IR2367-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

3 sterren

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 herenschoenen

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

€ 139,99

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