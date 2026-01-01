Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
- Weergegeven kleur: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stijl: IV6787-100
Air Jordan 1 Low SE
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Voordelen
- Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Lage kraag
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stijl: IV6787-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low SE