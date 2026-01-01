Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.
- Weergegeven kleur: Pure Platinum/Summit White/Zwart/Chile Red
- Stijl: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.
Voordelen
- Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Lage kraag
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Pure Platinum/Summit White/Zwart/Chile Red
- Stijl: II1257-002
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low SE