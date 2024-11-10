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Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Kinderschoenen

€ 99,99
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Blijf met beide voeten op de grond in deze neutrale low tops. Soepel leer en zachte suède voegen dimensie en textuur toe aan deze eenvoudig te stylen J's. Nike Air units zorgen voor comfortabele demping zodat je je net zo goed voelt als je eruitziet.


  • Weergegeven kleur: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stijl: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

Blijf met beide voeten op de grond in deze neutrale low tops. Soepel leer en zachte suède voegen dimensie en textuur toe aan deze eenvoudig te stylen J's. Nike Air units zorgen voor comfortabele demping zodat je je net zo goed voelt als je eruitziet.

Pluspunten

  • Premium leer voegt stevigheid en structuur toe aan het bovenwerk.
  • Middenzool van foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De ingekapselde Nike Air unit in de hak zorgt voor zachte demping.

Productgegevens

  • Constructie met kuipzool
  • Geborduurd Jumpman logo
  • Wings logo op de hak
  • Weergegeven kleur: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stijl: HF1863-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (6)

4.3 sterren

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

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