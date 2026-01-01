Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
De AJ1 is altijd stijlvol. Stevige materialen en frisse kleuren vernieuwen een icoon om de oldskool Jordan-magie levend te houden. Nike Air demping zorgt voor het comfort dat je nodig hebt om te rennen, springen en spelen.
- Weergegeven kleur: True Blue/University Red/Kinetic Green/Zwart
- Stijl: IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
De AJ1 is altijd stijlvol. Stevige materialen en frisse kleuren vernieuwen een icoon om de oldskool Jordan-magie levend te houden. Nike Air demping zorgt voor het comfort dat je nodig hebt om te rennen, springen en spelen.
Pluspunten
- Echt leer zorgt voor stevigheid en structuur.
- De perforaties bij de tenen zorgen voor extra ventilatie.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- Middenzool van zacht foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
- De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Klassieke veters
- Wings logo op de hak
- Jumpman op de tong
- Weergegeven kleur: True Blue/University Red/Kinetic Green/Zwart
- Stijl: IO2062-400
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE