 
afbeelding 1 van 11
Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen - Off Noir/Wit/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Kinderschoenen

€ 99,99
Selecteer maatMaatwijzer

Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.


  • Weergegeven kleur: Off Noir/Wit/Desert Pink/Desert Pink
  • Stijl: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.

Pluspunten

  • Het echte en synthetische leer zorgt voor stevigheid en structuur.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Middenzool van zacht foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Wings logo op de hak
  • Jumpman op de tong
  • Weergegeven kleur: Off Noir/Wit/Desert Pink/Desert Pink
  • Stijl: IO2067-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

Maak de look af