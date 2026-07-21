 
afbeelding 1 van 9
Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen - Wit/Wit/Metallic Silver/Zwart

Air Jordan 1 Low SE

Kinderschoenen

30% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 heeft een op voetbal geïnspireerd design, gecombineerd met de historie van het origineel. Dankzij de premium materialen en de metallic afwerkingen voel je je de hele dag een winnaar.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Metallic Silver/Zwart
  • Stijl: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 heeft een op voetbal geïnspireerd design, gecombineerd met de historie van het origineel. Dankzij de premium materialen en de metallic afwerkingen voel je je de hele dag een winnaar.

Pluspunten

  • Bovenwerk van echt en synthetisch leer zorgt voor duurzaamheid en een comfortabel gevoel.
  • Nike Air unit in de hak zorgt voor een licht gevoel en veerkrachtige demping.
  • Flex-groeven aan de voorkant van de buitenzool
  • Rubberen buitenzool zorgt voor grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Metallic Silver/Zwart
  • Stijl: IR2310-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

Maak de look af