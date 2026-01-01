Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
- Weergegeven kleur: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stijl: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Pluspunten
- Echt leer zorgt voor stevigheid en structuur.
- De perforaties bij de tenen zorgen voor extra ventilatie.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- Middenzool van zacht foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
- De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Klassieke veters
- Wings logo op de hak
- Jumpman op de tong
- Weergegeven kleur: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stijl: IR1142-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low SE