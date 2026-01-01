afbeelding 1 van 8
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
- Weergegeven kleur: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stijl: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
30% korting
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
Pluspunten
- Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
- De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
- Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.
Productgegevens
- Weergegeven kleur: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stijl: IU2269-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE
30% korting