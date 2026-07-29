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Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Herenschoenen

€ 139,99
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De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stijl: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De perforaties bij de tenen zorgen voor extra ventilatie.
  • Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stijl: IO2047-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

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