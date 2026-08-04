 
afbeelding 1 van 10
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Herenschoenen

€ 139,99
Selecteer maatMaatwijzer

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stijl: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Lichte, ingekapselde Air-Sole unit voor demping.
  • Leer in het bovenwerk biedt stevigheid en een premium look.
  • Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stijl: IU2268-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (8)

4.9 sterren

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

Maak de look af