Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen

Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Air Jordan 1 Low SE
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.9 sterren
Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Jättenöjd
Peter634514800
Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.
Muted Classiness
JamesR497376264
Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.
Air Jordan 1 Low SE