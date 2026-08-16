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Air Jordan 1 Low SE herenschoenen - Wit/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Herenschoenen

€ 139,99
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De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Wit/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stijl: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van zacht leer zorgt voor een soepel gevoel en stevigheid.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: Wit/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stijl: IX3959-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE herenschoenen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

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