Air Jordan 1 Low SE herenschoenen

Compra exitosa
AlonzoC571508640
Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Air Jordan 1 Low SE
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Compra exitosa
AlonzoC571508640
Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.
shirleyv930546665
Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk
Air Jordan 1 Low SE