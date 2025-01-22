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Air Jordan 1 Low SE damesschoen - Zwart/Wit/Metallic Silver/Zwart

Air Jordan 1 Low SE

Damesschoenen

€ 139,99
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Low top maar nooit subtiel: nieuwe kleuren en frisse texturen vernieuwen de AJ1 zonder in te leveren op het iconische design en de vertrouwde feel. Deze all-time favoriet is gemaakt van premium leer en heeft Nike Air demping en een modern design dat je net dat beetje extra glans geeft.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Metallic Silver/Zwart
  • Stijl: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

Low top maar nooit subtiel: nieuwe kleuren en frisse texturen vernieuwen de AJ1 zonder in te leveren op het iconische design en de vertrouwde feel. Deze all-time favoriet is gemaakt van premium leer en heeft Nike Air demping en een modern design dat je net dat beetje extra glans geeft.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert impact voor demping bij elke stap.
  • Rubber in de buitenzool biedt stevigheid en grip voor elke dag.

Productgegevens

  • Perforaties op de neus
  • Gerolde randen
  • Sleutelhanger met metalen Jumpman logo
  • Wings logo op de hak
  • Geborduurd Jumpman logo op de tong
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Metallic Silver/Zwart
  • Stijl: HJ7743-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (55)

4.8 sterren

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE damesschoen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

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