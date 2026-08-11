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Air Jordan 1 Low SE damesschoen - Wit/Zwart/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Damesschoenen

€ 139,99
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Altijd modieus, altijd fris. De AJ1 Low is een stukje Jordan geschiedenis dat de hele dag comfortabel zit. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.


  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Desert Berry
  • Stijl: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

Altijd modieus, altijd fris. De AJ1 Low is een stukje Jordan geschiedenis dat de hele dag comfortabel zit. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.

Pluspunten

  • Lichte, ingekapselde Air-Sole unit voor demping.
  • Leer in het bovenwerk biedt stevigheid en een premium look.
  • Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Wings logo op de hak
  • Jumpman op de tong
  • Op lint geïnspireerde veters
  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Desert Berry
  • Stijl: IO0668-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Air Jordan 1 Low SE damesschoen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

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