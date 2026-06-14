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Air Jordan 1 Low SE damesschoen - Wit/Wit/Metallic Silver/Wit

Air Jordan 1 Low SE

Damesschoenen

30% korting
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De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Metallic Silver/Wit
  • Stijl: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Lichte, ingekapselde Air-Sole unit voor demping.
  • Leer in het bovenwerk biedt stevigheid en een premium look.
  • Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Metallic Silver/Wit
  • Stijl: IQ9381-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.3 sterren

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Air Jordan 1 Low SE damesschoen

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

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