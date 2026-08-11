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Air Jordan 1 Low Method of Make damesschoenen - Light Orewood Brown/Zwart/Steam/Wit

Air Jordan 1 Low Method of Make

Damesschoenen

€ 144,99
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De nieuwste Method of Make serie geeft de meteen herkenbare AJ1 Low een serieuze Tech Runner stijl. Het luxueuze leer wordt gecombineerd met vlakken van textiel en een kiltie op het bovenwerk voor een gelaagd design. Een metallic Nike Swoosh logo maakt de hardloopstijl van de jaren 2000 helemaal af.


  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Zwart/Steam/Wit
  • Stijl: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

€ 144,99

De nieuwste Method of Make serie geeft de meteen herkenbare AJ1 Low een serieuze Tech Runner stijl. Het luxueuze leer wordt gecombineerd met vlakken van textiel en een kiltie op het bovenwerk voor een gelaagd design. Een metallic Nike Swoosh logo maakt de hardloopstijl van de jaren 2000 helemaal af.

Pluspunten

  • Het echte en synthetische leer zorgt voor stevigheid en structuur.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Middenzool van zacht foam zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Kiltie op het bovenwerk
  • Wings logo op de hak
  • Jumpman op de tong
  • Lage kraag
  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Zwart/Steam/Wit
  • Stijl: IW2026-110

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make damesschoenen

Air Jordan 1 Low Method of Make

€ 144,99

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