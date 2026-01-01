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Air Jordan 1 Low
Kinderschoenen
€ 94,99
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stijl: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
€ 94,99
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
Pluspunten
- Natuurlijk en synthetisch leer zijn stevig.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Lage kraag
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stijl: IV6049-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low
€ 94,99