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Air Jordan 1 Low Herenschoenen - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Herenschoenen

€ 129,99
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De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stijl: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

€ 129,99

De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.

Pluspunten

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Perforaties aan de zijkanten zorgen voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • Bovenwerk van leer en synthetisch leer
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stijl: IV6045-451

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Air Jordan 1 Low Herenschoenen

Air Jordan 1 Low

€ 129,99

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