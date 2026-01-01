Nike Air
Geweven trainingsbroek voor kids
Deze Nike Air trainingsbroek heeft een ruime pasvorm en een open zoom, en geeft een moderne draai aan een oude favoriet. Licht, waterafstotend nylon voegt stevigheid toe en een voering van mesh zorgt voor ventilatie. De heupzak met rits biedt veilige opbergruimte voor je kleine essentials.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IH5978-010
Nike Air
Deze Nike Air trainingsbroek heeft een ruime pasvorm en een open zoom, en geeft een moderne draai aan een oude favoriet. Licht, waterafstotend nylon voegt stevigheid toe en een voering van mesh zorgt voor ventilatie. De heupzak met rits biedt veilige opbergruimte voor je kleine essentials.
Pluspunten
- Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren.
- De zijzakken zijn gecombineerd met een heupzak met rits om je spullen veilig op te bergen.
Productgegevens
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
- Zijzakken
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IH5978-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air